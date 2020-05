Joussen (CEO TUI Group): “EU moet vakanties mogelijk maken in 2020”

“De EU en de lidstaten moeten een routekaart ontwikkelen voor het reizen binnen Europa en vakanties mogelijk maken in 2020”, laat Fritz Joussen (CEO TUI Group) weten in een bericht. “In Europa zijn reizen en vakanties van groot belang voor de mensen. Het verkeer op onze boekingssites is 90 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, hoewel reizen op dit moment niet mogelijk is. Ook de boekingen voor 2021 liggen op een gunstig niveau.”

Joussen: “We moeten nu goed uit de crisis komen. Het toerisme binnen Europa heeft een duidelijk perspectief nodig. Dit houdt onder meer in dat we ons met het toerisme en het vliegverkeer openstellen voor landen en regio’s in Europa die goede vooruitgang hebben geboekt en de terugkeer van vakantiegangers actief bevorderen, zoals Griekenland, Cyprus, Portugal, de Balearen, Oostenrijk of Bulgarije. Vakantie thuis is een aanbod, maar moet niet het enige antwoord zijn voor Europa en de Europeanen.”

China

TUI China heeft inmiddels voorzicht de bedrijfsvoering weer hervat en biedt binnenlandse reizen aan voor vakantiegangers in China. “Onze kantoren in Beijing en Shanghai waren tijdens de crisis ook in bedrijf, maar de vakanties konden niet worden verkocht. Nu zien we een duidelijke achterstand in de vraag naar vakantiereizen. Nu is het land op de weg terug naar de normaliteit en mogen Chinezen binnen hun eigen land reizen. TUI China zal daarom de komende weken geleidelijk het aanbod uitbreiden.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.