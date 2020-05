Joussen (TUI): “We kunnen vakanties gaan plannen voor Spanje”

TUI CEO Fritz Joussen heeft gereageerd op de aankondigingen van de Spaanse premier Pedro Sanchez om het toerisme in Spanje vanaf juli weer mogelijk te maken.

“Nu kunnen we vakanties gaan plannen voor Mallorca, het Spaanse vasteland en de Canarische Eilanden en het onze klanten aanbieden. Miljoenen vakantiegangers hebben de zekerheid dat zomervakanties in Spanje mogelijk zijn tijdens de schoolvakanties. Dit is een goed signaal voor veel gezinnen, maar ook voor TUI als touroperator en de reisbureaus die klanten adviseren over hun vakantiebeslissingen. Na Griekenland, Cyprus, Kroatië en Bulgarije heeft Spanje nu ook duidelijkheid verschaft voor het begin van het vakantieseizoen”, laat Joussen weten in een reactie.

Voorbereiding

Joussen: “We zijn al weken intensief aan het voorbereiden, hebben voor TUI en onze partners hogere veiligheids- en hygiënestandaarden ontwikkeld en trainen nu al het personeel in de hotels. In tijden van corona willen we de vakantie zo normaal mogelijk en zo verantwoord mogelijk maken, tijdens de vlucht, in het hotel en op de vakantiebestemming.” Joussen heeft in de Duitse media laten weten dat TUI vanaf eind juni weer met enkele vakantievluchten wil gaan starten.

Onduidelijkheid

Of TUI vanaf eind juni weer vakantievluchten gaat uitvoeren vanaf Schiphol is op dit moment nog niet zeker. Het Nederlandse reisadvies naar Spanje, maar ook andere Europese bestemmingen, staat vooralsnog op oranje. Rutte liet eerder weten binnenkort met meer duidelijkheid te komen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.