Joyce van der Stap organiseert groepsreizen voor meer dan 100 personen

“110 personeelsleden met zes verschillende nationaliteiten, twee volle bussen, vijf excursies, meer dan 50 kamers en drie geweldige culinaire ervaringen”, zo vat Joyce van der Stap (TUI at Home) haar reis samen die ze organiseerde naar Valencia.

“De klant had een bedrijfsjubileum te vieren en wilde zijn medewerkers belonen en waarderen, zeker na de moeilijke Covid-tijd”, laat Joyce aan Travelpro weten. “De klant had een uitgebreide wens, dacht zelf aan een Spaanse stad en uiteindelijk leek me Valencia op alle fronten het meest geschikt. Omdat het niet niks is, zijn de voorbereidingen in oktober, midden in de crisis, al begonnen. Ik mocht de groep vergezellen. We zijn gaan wandelen, fietsen en gaan eten in het centrum. Op de tweede dag hebben we facultatief laten kiezen tussen een catamaran of een paella cooking class. In de avond een exclusieve borrel bij de Malabar (Veles y Vents gebouw) en daarna een bijzonder diner met livemuziek in de skybar van Marina Beach Club. De volgende ochtend hebben we het operagebouw onder begeleiding van gidsen bezocht en daarna een zondagse lunch met Spaanse broodjes in de tuinen van Turia.”

Personeelstekort

Joyce gaat niet altijd mee met een door haar georganiseerde groepsreis. “Bij mijn vorige groepsboekingen ben ik niet altijd mee geweest. Deze klant had dit uitdrukkelijke verzoek wel en dat was geen probleem. Ik was zelf op voorinspectie gegaan in november en daar ook de lokale agent van de touroperator, Sunair Vakanties, mogen ontmoeten. Dit vond ik heel tof van Sunair, zij hebben me in alle fases snel en goed geholpen. De voorbereiding was goed en ook punctueel. Toch merk je op alle fronten dat er overal personeelstekort is. Op de luchthaven bij de incheck, bij de horeca in Valencia. Dat was anders dan twee jaar geleden. Niettemin kon ik goed schakelen met de lokale agent, en des te belangrijker is het in deze nog steeds uitdagende tijden met wie je zakendoet, en dat je zoveel mogelijk zekerheden inbouwt.”

Drie stappen vooruit

Joyce had niet verwacht dat de reacties van de deelnemers zo lovend zouden zijn. “Ze waren echt allemaal erg enthousiast en stonden te kijken van de professionaliteit. Ik heb moeite gedaan om met bijna alle gasten een keer persoonlijk contact te maken. Er waren ook Duits- en Franstalige medewerkers. Ik ben altijd bij de groep geweest en gevraagd wat ze vonden. Ook bij de opdrachtgever heb ik, tijdens de reis, diverse malen gevraagd of alles nog steeds naar wens was. Onze kracht als ZRA zit er in dat we drie stappen vooruit kunnen kijken, kunnen ontzorgen en je klantwens snel kan doorzien. Ook het managen van verwachtingen is belangrijk. Ik kwam erachter dat dit, tijdens zo’n incentive, eigenlijk heel concreet wordt uitvergroot. Het is erg ‘hands on’. Mijn opdrachtgever zei ook: ‘Je hebt er goed de wind onder, dan hoeven wij ons geen zorgen te maken’. Maandagochtend had ik een uitnodiging voor een heerlijke lunch in de mailbox zitten als extra dank voor alles. En tot mijn grote verbazing zijn heel veel personeelsleden mijn social media-kanalen gaan opzoeken en hebben op die manier ook nog eens de waardering laten blijken, echt megatof!”

Lissabon

Stilzitten is geen optie, want volgende week staat alweer een nieuwe groepsreis voor 70 personen naar Lissabon op het programma. “Deze zakelijke klant is een heel leuk bedrijf uit Etten-Leur met vooral een jonge groep medewerkers. In 2019 zijn ze naar Ibiza geweest met mij, toen beviel dit zo goed dat de directie heeft besloten geen vijf jaar meer te wachten, dus nu gaan ze naar Lissabon. We hebben echt een heel mooi en bijzonder programma samengesteld voor de klant. Echt een eer om deze klanten weer te mogen helpen. Ook daar is het personeel al weken in spanning in afwachting van de reis! Zelf ga ik niet mee, maar ze kunnen terugvallen op onze uitgebreide lokale TUI-staff.”

De sleutel tot succes

“Bedrijven komen er steeds meer achter, dat waardering soms beter uit te drukken is in dit soort mooie incentives, dan een vast bedrag erbij op de loonstrook. In deze tijd van personeelstekorten en na de afgelopen twee jaar, is verbinding alleen maar belangrijker geworden. Niet alleen collega’s onder elkaar, maar ook directie naar medewerkers toe. Waardering, dat is echt de sleutel tot succes! Waardering voor inzet en volharding, ik hoop dat meer bedrijven dit inspireert en kijk alweer graag naar de volgende groep uit.”

Foto’s: Joyce van der Stap.

