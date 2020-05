Justcurious komt met games voor vakantieparken in Nederland

Je hebt er vast wel over gehoord of misschien wel zelf beleefd. De interactieve studiereizen van TUI en Sunny Cars, beter bekend als de TUI Challenge en de Grand Prix Sunny Cars. Ontwikkeld door de creatievelingen van Justcurious, die nu met de techneuten van Caught het nieuwe bedrijf Roadgames hebben gelanceerd. TravelPro sprak erover met Nicole van den Bosch (samen met Luc de Nijs oprichter & eigenaar van Justcurious en mede-eigenaar van Roadgames).

”Ook bij ons ligt op dit moment alles stil. Alle custom made-projecten die we binnen Justcurious doen, zoals de TUI Challenge en de Grand Prix Sunny Cars, kunnen op dit moment niet plaatsvinden. We hebben wel contact met TUI en Sunny Cars over de voortzetting, maar ik verwacht niet dat we die projecten dit jaar gaan doen.” Naast deze twee succesformules was Justcurious samen met Caught ondertussen bezig met het opzetten van een gloednieuw platform genaamd Roadgames. “Dit platform is ontstaan door vraag vanuit de reisagenten die zijn mee geweest op één van de studiereizen. Ze willen deze vorm van reizen namelijk ook aan hun klanten aanbieden. Met die insteek zijn we aan de slag gegaan om een mainstream-product te ontwikkelen die reisagenten aan hun klanten kunnen aanbieden, maar ook bedrijven als incentive aan medewerkers of groepen klanten. Uiteraard wel zo gemaakt dat wij er zelf niet bij hoeven te zijn om alles te monitoren en daar zat tevens de uitdaging. Hoe zorg je dat je dezelfde zelfde kwaliteit biedt zonder extra tools.”

Brainstormen

“Op de studiereizen kunnen we alles van tevoren opbouwen, maken we gebruik van portofoons en kunnen we iets heel groots neerzetten. We wilden graag diezelfde spanning creëren, maar met alleen het gebruik van een online app. We hebben afgelopen jaar een format ontwikkeld in Andalusië. We hebben daar een verhaallijn over een roversbende bedacht gebaseerd op waargebeurde feiten. In grote lijnen moeten de spelers erachter komen wie de overval heeft gepleegd en waar het goud is gebleven. Je kan ervoor kiezen om de games in het heden, met de techniek van nu, of in het verleden te spelen. Op die manier maak je een driedaagse route door Andalusië heen. Met een groep reisagenten brainstormden we over de pilot en we waren bijna zover om een eerste testreis met deze reisagenten uit te voeren, toen het coronavirus om de hoek kwam kijken.”

Games

Op dat moment hadden we Roadgames al staan, maar was het niet mogelijk om naar het buitenland te reizen. Voor de creatieve stuiterballen bij het bedrijf geen reden om stil te zitten, maar om door te pakken in Nederland. “Zo hebben we voor thuiswerkend Nederland en de rest van de wereld HomeOffice Escape ontwikkeld. Zodra je inlogt krijg je ad random om je heen 30 virus-hotspots te zien met elk een eigen incubatietijd. De bedoeling is om zoveel mogelijk hotspots weg te spelen in zo weinig mogelijk beurten. Je speelt deze virussen vrij door de hotspots te verzamelen met de app en daarna in het laboratorium corona gerelateerde opdrachten uit te voeren waaronder puzzels, rebussen, woordraadsels etc etc. Het mooie van de techniek is dat we dit overal kunnen uitrollen, waar ook ter wereld.”

TUI at Home

“Ruim 500 teams hebben het spel al gespeeld, waaronder de MRA’s van TUI at Home. Jeroen Otto (Manager Franchise bij TUI at Home) heeft zelfs een competitie opgezet, waarbij de winnaar een leuke prijs heeft gekregen. Inmiddels is niveau twee van HomeOffice Escape ook live. Daarnaast wilden we ook graag iets ontwikkelen voor kinderen. Gebaseerd op verstoppertje hebben we Beestenbende ontwikkeld. Het idee achter de game is dat op de boerderij de dieren zijn losgebroken die zich allemaal verstopt hebben. De kinderen moeten alle dieren vinden en terugbrengen naar de boerderij. De opdrachten die ze krijgen kunnen ze aan de hand van dingen die ze met stoepkrijt op straat moeten tekenen, oplossen. Naast plezier, zitten er ook educatieve elementen in zoals klokkijken, ruimtelijk inzicht en logisch denken, zodat de kinderen er ook nog wat van opsteken.”

