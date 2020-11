Kabinet gaat afraden om de komende maanden naar buitenland te reizen

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gaan tijdens de persconferentie vanavond iedereen oproepen om de komende maanden niet naar het buitenland te reizen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS.

Al sinds het vorige persmoment gonst het gerucht dat het kabinet nadenkt over het afraden van reizen naar het buitenland. De NOS meldt op haar website dat het kabinet uiteindelijk heeft besloten om reizen naar het buitenland af te raden. ‘Dat wil zeggen niet in de kerstvakantie, maar ook niet in de eerste helft van januari.’ Ook het OMT adviseerde het kabinet om reizen naar het buitenland te ontraden.

In het OMT-advies, dat hier is te downloaden, staat onder andere te lezen: ‘De verwachting is dat de epidemiologische situatie in de wintervakantieperiode nog niet onder controle is, ook niet in de meeste landen in Europa en veel landen daarbuiten. Voor bijna alle landen in Europa waarnaar gereisd zal worden geldt een negatief reisadvies, ‘code oranje’, als de huidige systematiek van beoordeling wordt gehandhaafd. Dit zal naar verwachting niet iedereen ervan weerhouden om toch naar deze landen op vakantie te gaan.’

De NOS schrijft dat bij de eerste coronagolf veel besmettingen waren terug te voeren op wintersportvakanties. Het kabinet wil met het advies om de komende maanden niet naar het buitenland te reizen voorkomen dat er wederom veel besmettingen voortkomen uit reizen.

“Grenzen sluiten voor niet noodzakelijke reizen is een overtrokken reactie. Als het kabinet ook het mentale aspect meeweegt in de beslissingen over verzwaring Corona maatregelen, lijkt het ontraden van vakanties niet de juiste weg. Nieuwe energie, tot rust komen, reflectie en even afstand nemen (en houden) leiden tot minder korte lontjes”, aldus Frank Oostdam (directeur ANVR).

Hoe het advies precies invulling krijgt, zal vanavond duidelijk worden tijdens de persconferentie. In de reisbranche vraagt men zich onder andere af of alle landen op oranje/rood gezet gaan worden en in hoeverre het een oproep/verbod zal zijn.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.