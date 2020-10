Kabinet verlengt steunpakket voor Caribisch Nederland

Het kabinet heeft besloten om het steun- en herstelpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, met nog eens negen maanden te verlengen tot 12 juli 2021. Inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn onderdeel van Nederland en kunnen daarom van vergelijkbare maatregelen, als in Europees Nederland, gebruik maken.

De coronacrisis heeft een enorme impact op de samenleving van Caribisch Nederland. Ook in economische zin zijn de drie eilanden zwaar getroffen. De toeristische sector waar een groot deel van de economie op drijft, is tot stilstand gekomen. Feitelijk zijn Saba en Sint Eustatius al zes maanden afgesloten van de buitenwereld.

Het kabinet verlengt daarom de subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies met negen maanden. Daarnaast worden de openbare lichamen, vanwege derving van belastinginkomsten en extra gemaakte kosten vanwege het coronavirus, financieel gecompenseerd. Verder is er ook een verlenging en uitbreiding van de tegemoetkomingsregeling vaste lasten.

De verlenging van dit steun- en herstelpakket is namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat, de bewindspersonen van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “De medische en economische situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijft zorgelijk. Zicht op verbetering voor de drie eilanden is er op dit moment nog niet. Met deze verlenging van verschillende maatregelen beschermen we voor een ruime periode de inkomens van inwoners en bedrijven. Hiermee hopen we de meeste banen te behouden. Het blijven lastige tijden, waar veel van de samenleving zal worden gevraagd. Tegelijkertijd is het kabinet ervan overtuigd dat ook in deze crisis de veerkracht van de eilanden ervoor zal zorgen dat we hier samen, overheid en samenleving aan beide kanten van de oceaan, uit zullen komen.

