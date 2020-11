Karin Lodewijks en Rutgher Verstrepen leggen functies Vakantiebeurs neer

Karin Lodewijks (Brandmanager Vakantiebeurs/Jaarbeurs) en Rutgher Verstrepen (Salesmanager Vakantiebeurs) nemen noodgedwongen afscheid van de Jaarbeurs.

De Jaarbeurs kondigde in september een reorganisatie aan als gevolg van de coronacrisis, waardoor het aantal medewerkersbestand 15 – 20% zou inkrimpen. Dat vervolgens ook gevolgen heeft voor de Vakantiebeurs, waaronder de functie van Karin Lodewijks (Brandmanager) en Rutgher Verstrepen (Salesmanager). De werkzaamheden van beiden worden per 1 december opgesplitst en ondergebracht binnen twee andere functies in het bedrijf.

Lodewijks schrijft op haar LinkedIn: “Corona zet de wereld op z’n kop. Ook de mijne. Helaas is mijn functie vanwege een organisatie-aanpassing veranderd dat deze niet meer strookt met mijn persoonlijke ambities. En dan is je hart volgen zoveel belangrijker. Mijn tijd bij de Jaarbeurs kenmerkt zich door de vele kansen bij merken als Vakantiebeurs, KreaDoe en BouwBeurs. Ik heb enorm veel geleerd, genoten en gelachen en ga de dynamiek met klanten en collega’s zeker missen. Veel dank aan eenieder die hieraan heeft bijgedragen”, aldus Lodewijks. “Na 6,5 jaar voelt het voor mij als een heel mooi moment om uit te kijken naar een volgende stap.”

In februari van dit jaar nam Lodewijks de functie over van voormalig brandmanager, Bart Meijer. Verstrepen, bekend van zijn voormalige sales-functies bij onder meer TUI en Thomas Cook, ging in juni van dit jaar aan de slag bij de Vakantiebeurs.

Na 1 december wordt Judith Roling de concept-developer voor de beurs. Zij heeft binnen Jaarbeurs veel ervaring binnen consumententitels als brandmanager en portfolio owner. Vanuit die laatste rol is zij het afgelopen jaar ook op de achtergrond nauw betrokken geweest bij Vakantiebeurs. De rol van sales projectmanager wordt de komende tijd ingevuld door Audrey Wilschut. Zij zal de rol van sales projectmanager tijdelijk op zich nemen, totdat er een geschikte kandidaat is gevonden. Arjen van der Linden en Tineke Tees blijven actief in het team van Vakantiebeurs 2021. Samen zijn ze de contactpersonen voor de partners voor de komende editie.

