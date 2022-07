Kathleen Aerts (ex-K3) verslaafd aan Zuid-Afrika

Deel dit artikel

Kathleen Aerts (voormalig zangeres K3) heeft haar hart niet verloren in de discotheek, zoals ze ooit zong, maar wel aan Zuid-Afrika. Samen met haar man Steven en hun twee zonen Lewis en Jay ruilde ze zeven jaar geleden het regenachtige België in voor de weidse natuur en de stralende vergezichten van de Kaapse wijnlanden. Ze bouwden er hun droomhuis en openden een succesvolle reisorganisatie en guesthouse.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; waarom heb je België ingeruild voor Zuid-Afrika?

“Reizen zit in mijn bloed, ik heb het geluk gehad veel van de wereld te mogen ontdekken. Letterlijk, van Afrika tot Amerika, zoals het K3-liedje luidt. En ik reis nog steeds graag, maar 22 jaar geleden ben ik verliefd geworden op Zuid-Afrika. Mijn hart is hier blijven plakken. Ik voel me er ontzettend thuis, nog meer dan in België. Zuid-Afrika is de wereld in één land; je hebt er een prachtige natuur, de mensen zijn relaxed, het eten is superlekker, het weer is vaak erg mooi – twee maanden per jaar is het weer wat minder, maar het is ook leuk om dan eens een jeans aan te trekken, al is het maar om te checken of ie nog past, haha – de andere maanden loop ik altijd rond in een shirt en een short. Zuid-Afrika heeft alles wat ik nodig heb, maar dan in veel betere omstandigheden en met minder stress dan in bijvoorbeeld België.”



Verliefd worden op een land is één ding, maar niet iedereen zal alles in België achterlaten. Waarom hebben jullie dat wel gedaan?

“Ik reisde in het begin voornamelijk alleen door het land, dertien jaar geleden leerde ik mijn man, Steven, kennen. Toen we twee maanden samen waren, zijn we door Zuid-Afrika gaan rondtrekken. Dat was meteen een goede relatietest, haha. Doordat mijn man zijn overuren kon opsparen, konden we elk jaar drie maanden op reis. We huurden een huis in Zuid-Afrika en samen met onze kinderen ontdekten we het land. Onze jongste ging al mee toen hij vier weken oud was. Telkens als ik weer terugkwam in België, vond ik het lastig om me aan te passen aan het ritme daar. In Zuid-Afrika ben ik veel gelukkiger. Uiteindelijk wilden we veel eerder emigreren, maar mijn moeder had alzheimer en ondanks dat ze met ons mee wilde verhuizen, hebben we toch gewacht tot ze wat minder gericht was op haar eigen omgeving en vrienden. Toen haar geest haar meer in de steek liet, ben ik zeven jaar geleden samen met mijn gezin en moeder verhuisd naar Zuid-Afrika. Mijn moeder wist niet dat ze in dit land woonde, maar ze wist wel dat ze samenleefde met mensen die haar heel erg liefhadden. Helaas is zij twee jaar geleden overleden, ik ben erg blij dat we samen hele mooie jaren in Zuid-Afrika hebben gehad.”

Je hebt twee zonen, hoe vonden zij het om te emigreren?

“Lewis en Jay waren toen tweeënhalf en één jaar oud en wisten niet beter, inmiddels zijn ze meer Afrikanen dan Belgen. Ze praten en denken in het Engels, dat is hun eerste taal. Ze kunnen wel Nederlands, want mijn man en ik blijven in die taal tegen ze spreken. Maar voor Engelssprekende is het een erg moeilijke taal om te lezen en te schrijven, daarom krijgen ze elke week les. Eigenlijk waren ze vanaf hun geboorte al voorbestemd om te emigreren; dat is ook de reden waarom we voor Engelse namen hebben gekozen voor onze zonen. We wilden namen die ze ook in Zuid-Afrika kunnen uitspreken, Vlaamse namen vallen dan al snel af.”

Lees hieronder meer over Kathleen en haar gezin, de reisorganisatie en guesthouse in Zuid-Afrika. Wil je de Travelpro liever thuis of op kantoor in print ontvangen? Klik dan hier.



Author Sharon Evers