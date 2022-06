Kenia: groei vakantie- en zakenreizen vanuit Nederland, toename coronabesmettingen en verkiezingen op komst

Deel dit artikel

Het aantal vakantie- en zakenreizen tussen Nederland en Kenia groeit, evenals het aantal coronabesmettingen. Daarnaast komen de verkiezingen eraan, waarbij de Nederlandse ambassade Nederlanders wijst op voorzorgsmaatregelen.

In een bericht van de Nederlandse Ambassadeur (Maarten Brouwer, red.) aan Nederlandse gemeenschap in Kenia wijst Brouwer er met betrekking tot het toenemende reisverkeer op dat de druk op het visaproces hoog is waardoor er langere wachttijden zijn. “Heeft u of iemand anders een visum nodig? Begin tijdig met het indienen van een visumaanvraag, bij voorkeur minimaal maand voor aanvang van de reis.”

Verder wijst Brouwer op het feit dat de COVID-19 besmettingen in Kenia weer oplopen. “Er is nog geen sprake van een grootschalige uitbraak of aanvullende maatregelen vanuit de Keniaanse overheid. Wij raden wel aan om de bekende preventiemaatregelen, zoals het regelmatig wassen van uw handen en afstand houden, te nemen.”

Een derde punt dat Brouwer Nederlanders ter overweging meegeeft zijn de verkiezingen, die over twee maanden plaatsvinden. “Binnenkort zullen de politieke campagnes volop in gang komen, zeker nu de kandidaten voor president en vicepresident bekend zijn. De voorverkiezingen en start van de campagnes zijn over het algemeen vreedzaam verlopen. De kandidaten geven ook aan gericht te zijn op het realiseren van vreedzame verkiezingen. Niettemin zien we wel een aantal kleinschalige conflicten. Die zijn soms niet direct als verkiezingsgeweld te herkennen, maar zijn wel degelijk gevolg van onderliggende politieke onrust. Blijft u de komende periode vooral weg bij politieke bijeenkomsten en tref normale voorbereidingen voor tijdens de verkiezingen. In dat verband raden wij aan om altijd voldoende water en voedsel in huis te hebben en voldoende benzine in uw auto. Niets wijst nu op grootschalige escalatie, maar beter om voorbereid te zijn.”

De brief wordt afgesloten met de mededelingen dat bovenstaande vooralsnog geen aanleiding is om het reisadvies aan te passen. Wel wordt er een update over de verkiezingen geplaatst.

Author Arjen Lutgendorff