Kers (TUI): “Je verwacht dat Schiphol in staat is om het varkentje te wassen”

Deel dit artikel

“Iedereen in de luchtvaart- en reissector is erover gefrustreerd dat we de komende jaren 37% meer gaan betalen aan Schiphol, dan verwacht je op een gegeven moment ook dat ze in staat zijn om het varkentje te wassen. Dat is niet gebeurd en we hopen dat ze de komende zomer in staat zijn om dat wel te doen”, aldus Arjan Kers (CEO TUI Nederland) bij BNR Nieuwsradio. “De aanpak van Schiphol heeft niet de schoonheidsprijs verdiend.”

“Mensen vragen ons of ze deze zomer niet beter vanaf Brussel of Düsseldorf kunnen vliegen. Dat mag nooit een vraag zijn. Het is ook niet de oplossing om vanaf andere luchthavens te vertrekken. Ik ben niet blij met de stemmingmakerij dat mensen deze zomer niet vanaf Schiphol zouden kunnen vliegen”, aldus Kers. “Vluchten annuleren en mensen in de kou laten staan zijn ook niet de oplossingen, zoals ik ze de afgelopen dagen voorbij heb horen komen. Wij hebben er gelukkig voor gekozen om niks te annuleren. We hebben wel een aantal vluchten vanaf Rotterdam laten vertrekken, wat overigens ook niet makkelijk was. Rotterdam is ook maar een kleine luchthaven en daar hebben ze ook mensen te kort, ook voor Rotterdam is dat zwaar.”

Schiphol moet voor de zomer een oplossing vinden, zo stelt Kers. “Ze moeten hun huiswerk op orde hebben en zorgen dat je de komende zomer met de partijen die een contractuele samenwerking hebben met Schiphol daar invulling aan kan geven. We moeten goed bekijken wat er qua capaciteit wordt verwacht, hoe we dat kunnen invullen. Wij zorgen er al van onze kant voor dat er extra mensen komen als dat nodig is om ervoor te zorgen dat dingen sneller gaan. Schiphol zal in gesprek moeten gaan met hun medewerkers om ervoor te zorgen dat we dit soort drukte kunnen voorkomen.”

“Het is elk jaar hetzelfde. Voor covid was de meivakantie al een grote drukte. Het grote verschil is dat alle sectoren zwaar onder druk staan als het om personeel gaat. We hadden vroegtijdig met Schiphol om tafel willen zitten, maar dat is niet gebeurd. We hebben Schiphol een paar keer erop gewezen dat het een hele drukke meivakantie zou gaan worden en daar is veel te laat op gereageerd. Dat heeft Schiphol zelf ook toegegeven”, aldus Kers. “We hadden het gezamenlijk vroegtijdig moeten aanpakken. Nu is er het eerste grote overleg op directieniveau geweest en binnenkort staat er weer een gesprek gepland om in ieder geval de zomervakantie op een goede manier aan te pakken.”

Het inzetbare personeel wordt leidend voor de zomer, maar ook de afspraken die je maakt en op welke manier je het gaat oplossen. De zomervakantie is gelukkig wat meer verspreid dan de twee weken meivakantie, dus er is veel meer zicht op hoe de operatie gaat verlopen”, aldus Kers. “Ik ga er echt vanuit dat we in staat zijn dat we voor de komende zomer een oplossing kunnen vinden. Er zouden totaal geen gevaarlijke situaties of chaotische taferelen moeten ontstaan, mensen moeten de komende zomer gewoon vanaf Schiphol kunnen vertrekken. Als dat niet lukt zou ik dat echt niet over m’n hart kunnen laten gaan.”

Pratend over de coronacrisis en de steun vanuit Den Haag zegt Kers: “Ik denk niet dat Den Haag de reiswereld onvoldoende heeft ondersteund. Aan de andere kant zijn we er tegenaan gelopen dat we een enorme lobby hebben moeten activeren om te zorgen dat we ook zichtbaar waren en dat we de pijn die we hebben gehad konden vertalen. Daar hebben we af en toe moeite mee gehad. Nu zit er een nieuw kabinet met veertien ministers en twintig staatssecretarissen, het zou heel mooi zijn als er een staatssecretaris voor toerisme zou zijn, maar daarin voelen we ons als sector onderbelicht dat daar geen aandacht voor is geweest. In alle Zuid-Europese landen hebben ze een staatssecretaris of minister voor Toerisme.”

Over de onderzoeken die er lopen naar betalingsstructuren en de vraagtekens die de politiek daarover heeft zegt Kers: “Het is een veel diepere materie dan een aantal mensen roepen. Ik denk dat er de afgelopen jaren best wel wat dingen aan het licht zijn gekomen. Het betalingssysteem zoals het is klopt zeker en dat heeft er alles mee te maken dat ook wij als reisorganisaties vooruitbetalingen moeten doen. Je moet je bedden afdekken voor de zomer, we hebben afspraken met lokale partners, met luchtvaartmaatschappijen, het is een hele keten. Als het niet zo zou werken zoals het nu werkt, dan zou ik niet kunnen garanderen hoeveel mensen we deze zomer op vakantie kunnen sturen. Het is een gegeven in de reissector dat het op deze manier gebeurt. Een verandering zou je Europees moeten aanpakken. Het is zeker een vraag of dat wenselijk is.”

Op het dilemma (zoals het radioprogramma die voorleg aan geïnterviewden) ‘de bedrijfsresultaten van TUI lijden onder de oorlog in Oekraïne of die oorlog, als ik eerlijk ben, raakt ons niet’ reageert Kers als volgt: “Ik pleit dag en nacht voor vrede, maar op dit moment kan ik niet zeggen dat de consument terughoudend is door de oorlog. In de eerste dagen van de oorlog zagen we een dip in de boekingen, maar dan zie je een verschuiving van bestemmingen uit het oosten naar het westen. Mensen zoeken veilige bestemmingen. Vakantiegangers komen uit bij de grote traditionele bestemmingen.”

Op opmerkingen en vragen over de Russische aandeelhouder ging Kers niet in. “Ik kan daar verder niks over zeggen. Daar is vanuit TUI Group communicatie over geweest en dat hebben ze goed gedaan. Ik ben er niet terughoudend in, het is gevraagd vanuit de groep om er verder niet over te communiceren.”

Kers werpt zelf het dilemma ‘is trein ooit het alternatief voor vliegen’ op, waarop hij reageert met: “Dat gaat hem dus niet zijn. Je hoort heel vaak populistische uitspraken dat we moeten stoppen met vliegen en meer met de trein moeten gaan en ik heb al vaker gezegd dat dat vandaag niet de oplossing is. Je ziet dat het geen volwaardig alternatief is. Fair Travel is een van de initiatieven die wij tijdens de coronacrisis zijn opgestart en dit jaar vervoeren wij 200.000 passagiers die via Fair Travel reizen. Dat is enorm. Ik ben enorm trots dat we dit hebben gelanceerd.”

“Wij hebben altijd gepleit voor het feit dat als er alternatieven zijn voor bestemmingen tot 750 kilometer binnen Europa, dat wij graag meewerken dat die bestemmingen niet meer worden aangevlogen en dat we daar heen gaan met auto, bus of trein. Wij zijn op dit moment bezig om dit soort initiatieven met andere ondernemers op te pakken, zoals we onlangs de samenwerking met GreenCityTrip zijn gestart.”

“Ik ben zeker nog niet klaar, maar mochten er betere mensen opstaan dan maak ik graag mijn plaats vrij. Ik ben niet de persoon die op zijn stoel blijft zitten omdat hij onmisbaar is. Het werk dat ik doe moet je met hart en ziel doen om het op een goede manier te doen en dat probeer ik over te dragen. De afgelopen twee jaar heb ik veel energie moeten overdragen aan medewerkers die het heel zwaar hebben gehad en dan lig ik ook als een klein kind ’s avonds om 21.00 uur in mijn bed en dan ben ik de volgende ochtend om 5.00 uur weer wakker. Aan de andere kant, dat kan ook niet anders. Je bent met klanten bezig, die vergen en vragen aan jou waarvoor ze gekocht hebben, het is mijn taak dat ze de service krijgen waar ze voor hebben betaald. Dat geldt ook voor mijn medewerkers, die verwachten van mij dat ik samen met hen de kar trek om ervoor te zorgen dat we door deze moeilijke tijd komen.”

Author Arjen Lutgendorff