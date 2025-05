Prijsvrij D-reizen Groep heeft aangekondigd dat Khalid Kasem per 1 juni 2025 start als Head of Business Development. In deze functie zal hij zich richten op het signaleren, ontwikkelen en realiseren van strategische groeikansen en zakelijke initiatieven binnen de organisatie.

Met zijn komst onderstreept Prijsvrij D-reizen Groep de ambitie om verder te groeien, de marktpositie te versterken en te blijven innoveren. Kasem zal leiding geven aan het business development-team en zich focussen op het aangaan van strategische partnerships en het ontwikkelen van vernieuwende reisproducten en diensten.

Kasem brengt brede ervaring mee uit strategische adviesrollen bij diverse organisaties. Hij kent de reisorganisatie bovendien goed dankzij zijn eerdere betrokkenheid als adviseur bij strategische en commerciële trajecten.

Marc van Deursen, oprichter van Prijsvrij D-reizen Groep: “We zijn bijzonder verheugd dat Khalid ons managementteam komt versterken. Zijn ervaring, creatieve blik en strategisch inzicht zijn van grote waarde voor de verdere groei van onze organisatie.”

Khalid Kasem: “Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan bij Prijsvrij D-reizen Groep. De reisbranche is dynamisch en volop in beweging, en biedt mooie kansen voor vernieuwing. Samen met het team wil ik bijdragen aan het ontwikkelen van verrassende en aantrekkelijke reisconcepten voor onze klanten.”