Kijktip – Tom Waes terug met Reizen Waes: Wereldsteden

Deel dit artikel

Na twee jaar thuisblijven door de coronacrisis gaat avonturier Tom Waes weer op pad en bezoekt hij verschillende steden. Met meer dan 4 miljard mensen woont ondertussen meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad.

Metropolen zoals Caïro (Egypte), Los Angeles (Verenigde Staten) en Mexico City (Mexico) blijven maar groeien. Ze blijken de ideale speeltuin te zijn voor Tom, die altijd op zoek is naar inspirerende verhalen. Ook bezoekt hij Londen, de grootste metropool van West-Europa en Ulaanbaatar in Mongolië, een miljoenenstad in het dunbevolktste land ter wereld.

Steden

Waes bezoekt in de eerste aflevering Caïro, gevolgd door L0nden, Ulaanbaatar, Los Angeles en Mexico City. Reizen Waes: Wereldsteden is vanaf zondag 3 juli te zien om 20.20 uur op VPRO, NPO 3.

Author Dylan Cinjee