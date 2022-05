“Klanten kiezen nu voor een luxekamer met balkon”

Deel dit artikel

Hoe heeft het luxe cruisesegment zich staande gehouden tijdens de coronapandemie, en merkt het net als de rest van de branche dat mensen weer staan te popelen om eropuit te trekken? En hoe luxe zijn luxe cruises?

“De gemiddelde reissom is nu hoger dan voor de pandemie”

Mirella de Kock- Houmes (Business Development Manager bij Zeetours Cruises): “Waar we eerder dit jaar zagen dat de interesse in cruises weer groter werd, maar de daadwerkelijke boekingen nog wat achterbleven, zien we nu dat er ook zeer zeker weer wordt geboekt. Zowel last minute-boekingen als ver voor vertrek. Zelfs al voor vertrekken in 2014.”

Hoe loopt het ten opzichte van 2019?

“Afgelopen twee jaren heeft de wereld het gedrag van reizigers en vakantie vieren veranderd. In vergelijking met 2019 gaat dus niet meer helemaal op. We zien in ieder geval wel dat de boekingscijfers weer vergelijkbaar zijn met de cijfers van 2019, dus dat is een mooie tendens.”

Trekken consumenten gemakkelijk hun portemonnee?

“We merken dat consumenten graag weg willen, langer weg willen en compleet verwend willen worden. Dit heeft dus wel als resultaat dat de gemiddelde reissom hoger is dan voor de coronapandemie, en dat ook het boekingsgedrag veranderd is. Waar klanten eerder kozen voor een binnen- of buitenhut, wordt nu voor meer comfort gekozen en bijvoorbeeld een balkonhut geboekt.”

