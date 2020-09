“Klanten van D-reizen hoeven zich geen zorgen te maken”

Een krantenbericht in het AD waarin wordt gesteld dat D-reizen massaal haar kantoren gaat sluiten, is onjuist. Dat bevestigt Chantal Smid- de Vries, manager retail services D-rt Groep. “Klanten van D-reizen, medewerkers en partners hoeven zich geen zorgen te maken.”

Smid-de Vries zegt dat er absoluut geen sprake is van een massale sluiting van de D-reizen kantoren, zoals het AD stelt, en dat de berichtgeving dus niet klopt. “In juni gaven we al aan dat we winkels gingen samenvoegen om zo sterker terug te komen na de Covid-19-crisis. Maar we blijven landelijk zichtbaar in het straatbeeld en online actief. Dus klanten, medewerkers en partners hoeven zich geen zorgen te maken.”

“Voor iedereen in de reisbranche zijn het spannende en moeilijke tijden”, vervolgt Smid-de Vries. “Maar we doen er alles aan om banen te behouden en ons mooie bedrijf te laten voortbestaan.”

In juni gaf de nieuwe CEO van D-rt Groep Jan Henne De Dijn in een interview met TravMagazine aan nog niet te weten hoeveel winkels er dicht moeten gaan. Het tijdspad daarvoor ligt ergens tussen nu en twee jaar.

Foto: DutchMen / Shutterstock.com

