KLM, Air France, Delta en Virgin Atlantic breiden hun samenwerking uit

Meer routes en meer mogelijkheden voor frequent flyers om punten te sparen en besteden. Air France, KLM, Delta en Virgin Atlantic hebben een nieuwe joint venture gelanceerd met meer keuzemogelijkheden voor reizen tussen Europa, het VK en Noord-Amerika.

Het nieuwe partnerschap biedt klanten naadlozere vluchtschema’s met als gemeenschappelijk doel een soepele en consistente reiservaring te kunnen garanderen, met welke luchtvaartmaatschappij passagiers ook vliegen. Daarnaast profiteren klanten van de flexibiliteit om bij ieder van de vier airlines vluchten te kunnen boeken via hun respectieve apps, websites of via reisbureaus. Klanten kunnen bovendien gebruikmaken van een award-winnende service en profiteren daarbij van topproducten, entertainment, en gratis maaltijden en drankjes in alle reisklassen op trans-Atlantische vluchten.

Miles

Deelnemers van het loyaliteitsprogramma kunnen nu Miles sparen en besteden of profiteren van de voordelen van hun deelnemersniveau op vluchten van elk van de vier airlines, of het nu gaat om een trans-Atlantische reis, een korte Europese vlucht of een binnenlandse vlucht in de Verenigde Staten. Daarmee krijgen ze ook meer mogelijkheden om hun volgende niveau sneller te bereiken. Elite-deelnemers van het loyaliteitsprogramma krijgen bovendien voorrang bij het instappen en kunnen op luchthavens uitrusten in meer dan 100 lounges tijdens hun internationale reizen.

Keuze

“Deze nieuwe overeenkomst is, tien jaar na de start van onze joint venture met Delta, een grote mijlpaal waarmee we onze positie binnen het trans-Atlantische vluchtverkeer verder verstevigen. Onze passagiers kunnen kiezen tussen vier topmaatschappijen die hun netwerken bundelen ten behoeve van de klant. De Air France-KLM Group krijgt hiermee bovendien een betere toegang tot het Verenigd Koninkrijk, met name tot Londen Heathrow, de grootste reismarkt ter wereld”, aldus Ben Smith (CEO Air France-KLM Groep).

