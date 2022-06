KLM annuleert in Pinksterweekend tot 50 vluchten per dag

Deel dit artikel

Vanwege de verwachte drukte schrapt KLM voor het komende Pinksterweekend tot 50 vluchten per dag. Passagiers op deze vluchten zijn omgeboekt naar andere vluchten.

Dat heeft KLM vrijdag bekendgemaakt. Het schrappen van de vluchten gebeurt volgens KLM ´proactief´.

Ook heeft KLM op bepaalde vluchten stoelen vrijgemaakt, zodat passagiers die hun vlucht of overstap niet halen vanwege drukte op de luchthaven, op een later moment op de dag alsnog kunnen vertrekken.

In het Pinksterweekend van 3 tot en met 6 juni wordt opnieuw grote drukte verwacht op Schiphol. Om bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie, ziet KLM zich genoodzaakt om een aantal acties in gang te zetten.

Naast het annuleren tot 50 vluchten per dag heeft KLM voor dit weekend bij wijze van proef een alternatief bagageproces opgezet, waarbij bagage later aan boord gebracht wordt. Daarmee wordt voorkomen dat koffers van passagiers die uiteindelijk hun vlucht niet halen, later weer van boord gehaald moeten worden.

´KLM zet deze belangrijke stappen om processen zo in te richten dat ze bijdragen aan een veilige en werkbare situatie op de luchthaven en een goed uitvoerbare en voorspelbare eigen operatie´, zegt de airline.

KLM begrijpt dat de reis voor sommige passagiers hiermee anders loopt dan gepland en vraagt begrip voor deze uitzonderlijke situatie. KLM benadrukt tegelijkertijd dat deze acties genomen zijn in het belang van de klanten.

‘Deze maatregelen moeten eraan bijdragen dat ook dit weekend zoveel mogelijk passagiers en hun bagage goed kunnen aankomen op de eindbestemming.’

KLM zegt met deze beslissingen verantwoordelijkheid te nemen en zoekt hiermee naar oplossingen voor de huidige problemen op Schiphol. KLM roept Schiphol, maar zeker ook andere luchtvaartmaatschappijen nadrukkelijk op hetzelfde te doen in het belang van alle passagiers. (Foto Shutterstock).

Author Theo de Reus