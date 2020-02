KLM annuleert zondag veertig vluchten vanwege storm

De KLM heeft voor zondag veertig Europese vluchten geannuleerd door de naderende storm Ciara. Het gaat om twintig inkomende en twintig uitgaande vluchten op Schiphol. Passagiers van KLM, Air France en Delta Air Lines kunnen hun vlucht omboeken.

Schiphol heeft inmiddels voorzorgsmaatregelen getroffen. “Zo controleren we erop dat er op het platform geen losstaande objecten en materialen zijn, schorten we onderhoudswerkzaamheden tijdelijk op en is Schiphol alleen voor noodgevallen een uitwijkluchthaven”, aldus de luchthaven. Schiphol waarschuwt dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen of geannuleerde vluchten en adviseert om de actuele vluchtinformatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.

Nederland krijgt zondagochtend en in de eerste helft van de middag te maken met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Later in de middag neemt de wind verder toe en komen er in het noordwesten zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voor.

