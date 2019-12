KLM bereikt onderhandelingsresultaat

KLM, de VNC en FNV Cabine hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het KLM cabinepersoneel. De vakbonden leggen het resultaat de komende tijd positief voor aan hun achterban. Dit onderhandelingsresultaat volgt op de al eerder afgesloten cao-akkoorden voor de domeinen Grond en Cockpit.

Met cabinebonden VNC en FNV Cabine is een loonsverhoging van 7% afgesproken gedurende de looptijd van de cao. Hierbij blijft de huidige winstdelingsregeling volledig in stand. Verder zijn er een groot aantal inhoudelijke afspraken gemaakt ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van cabinepersoneel, zoals bijvoorbeeld een duurzaam inzetbaarheidsbudget voor cabinemedewerkers. Het geld hiervoor komt uit het bestaande potje met elementen uit eerdere cao-onderhandelingen uit het domein cabine, dat anders wordt ingezet. KLM verwacht dat met dit pakket aan afspraken de achterbannen van de cabinevakbonden positief zullen reageren op het bereikte resultaat. “Ik ben blij dat we tot elkaar gekomen zijn zo vlak voor de feestdagen. Er ligt nu een goed onderhandelingsresultaat voor Cabine met substantiële salarisverhoging en een looptijd van twee jaar en negen maanden, net zoals overeengekomen met de domeinen Grond en Cockpit. Daarmee zijn alle drie de cao domeinen in balans. Hiermee komt er duidelijkheid en rust voor alle medewerkers en het bedrijf, zodat we ons gezamenlijk kunnen richten op 2020”, zegt Aart Slagt, Executive Vice President HR & Industrial Relations KLM.

© 2019, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.