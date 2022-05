KLM compenseert koopkrachtverlies medewerkers

Deel dit artikel

Met ingang van 1 maart jl. ontvangen alle KLM’ers de eerder uitgestelde loonronden van 2 keer 2,5% vanwege de inflatie. Deze in 2019 in de cao afgesproken loonronden zouden per augustus 2020 en augustus 2021 ingaan. De COVID-19-crisis gooide echter roet in het eten en de verhogingen werden uitgesteld.

Alle KLM’ers hebben zich de afgelopen twee jaar ten volste ingezet voor het herstel van KLM, onder andere door middel van hun arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Het herstel is inmiddels zichtbaar in de vorm van drie kwartalen op rij met een positief bedrijfsresultaat en de eerste aflossing op het leningenpakket (311 miljoen euro van de getrokken 942 miljoen euro). Gezien de stijgende energieprijzen en inflatie alsmede de krapte op de arbeidsmarkt, vindt KLM het noodzakelijk om de twee loonronden nu alsnog door te voeren en zo een stapeling van verder koopkrachtverlies bovenop de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage te voorkomen.

Dit neemt niet weg dat KLM zolang de overheidslening en de bancaire kredieten niet zijn opgezegd, moet voldoen aan de door de overheid gestelde voorwaarden, waaronder een reductie van 15 procent van de beïnvloedbare kosten. KLM blijft zich hier uiteraard aan houden en gaat met de bonden om de tafel om een invulling te geven aan de bijdrage van de medewerkers aan het herstel van KLM.

