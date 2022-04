Deel dit artikel

KLM gaat vluchten schrappen nadat Schiphol daar eerder vandaag luchtvaartmaatschappijen toe heeft opgeroepen. De luchtvaartmaatschappij heeft in een interne memo laten weten dat het vanaf morgen 108 vluchten gaat schrappen.

‘KLM gaat op korte termijn met Schiphol om de tafel om te bespreken welke meer structurele oplossingen zij voor ogen hebben’, zo is te lezen in de interne memo.

Afgelopen weekend ontstond chaos op Schiphol nadat een deel van het KLM-personeel in staking ging. Schiphol heeft vandaag luchtvaartmaatschappijen gevraagd om vluchten te schrappen in de periode van 2 tot 8 mei en geen nieuwe reserveringen aan te nemen voor deze periode. De luchthaven liet weten dat het agressieve gedrag van passagiers in combinatie met weinig veiligheidspersoneel een gevaar is voor de veiligheid en openbare orde op de luchthaven.

Passagiers van de geschrapte vluchten hebben al bericht gehad of krijgen dit zo snel mogelijk. Of KLM vakantievluchten gaat ontzien is nog niet duidelijk, zo blijkt uit een bericht van RTL Nieuws. Een woordvoerder kon op deze vraag vanavond nog geen antwoord geven.

Author Arjen Lutgendorff