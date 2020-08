KLM hervat vluchten naar Rwanda

Kigali International Airport is begin augustus volledig heropend voor internationale (lijn)vluchten. KLM hervat op 7 augustus haar reguliere vluchten naar de Rwandese hoofdstad Kigali. Aanvankelijk een wekelijkse vlucht en in september op te schalen naar meerdere per week.

Rwanda is een land dat niet gebukt gaat onder massatoerisme. Het land kan in alle rust – ook in de nieuwe realiteit – ontdekt worden. Om buitenlandse bezoekers meteen in staat te stellen de ongeëvenaarde natuur en dierenwereld te laten (her)ontdekken heeft het land een omvangrijk pakket aan hygiëne- en veiligheidsmaatregelen genomen naar de richtlijnen van de wereld gezondheidsorganisatie WHO en de wereld toerisme organisatie UNWTO.

Test

Reizigers dienen een uiterlijk 72 uur voor vertrek afgenomen negatieve Covid-test (door een ISO-gecertificeerde organisatie) in hun thuisland te kunnen overleggen bij aankomst in Rwanda. Na aankomst op de internationale luchthaven van Kigali zal nog een Covid-test afgenomen worden. Voor reizigers die in hun thuisland geen test konden afnemen bestaat in Rwanda de mogelijkheid om direct na aankomst twee tests te doen; de eerste bij aankomst en de tweede PCR-Test 48 uur daaropvolgend. Alle tests worden op continue basis afgenomen op Kigali International Airport. Nadat dit is gedaan wachten reizigers de uitslag af in een van de gecertificeerde hotels in de hoofdstad Kigali. Hiertoe is keuze van budgethotels tot 5-sterren hotels. De hotelovernachtingen zijn voor rekening van de reiziger en kunnen vanzelfsprekend vooraf (online) geboekt worden. In het geval een reiziger positief test volgt terstond medische zorg en kan deze met inachtneming van het MedEvac-protocol terugreizen naar het thuisland.

Praktische richtlijnen

Het dragen van mond- en neusbescherming is in Rwanda verplicht. Daarbij wordt regelmatig desinfecteren van de handen geadviseerd. Er geldt een social distancing regel van tenminste één meter. Toeristische bedrijven controleren bij aankomst de lichaamstemperatuur van hun gasten. Betalingen dienen zo veel mogelijk contactloos gedaan te worden.

Aangepaste regels in nationale parken

De bescherming en het welzijn van de in groten getale in Rwanda levende primaten vormt een essentieel onderdeel van de richtlijnen. Zo dienen toeristen tenminste tien meter afstand te bewaren tot de primaten in Nyungwe Forest National Park en Volcanoes National Park.

