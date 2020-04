KLM komt met Cargo-in-Cabin

Cargo-in-Cabin in de praktijk

Het nieuwe en tijdelijke vrachtconcept is door KLM in drie weken door een multidisciplinair team neergezet. Adriaan den Heijer, Executive Vice President Air France-KLM Cargo: “Bij de ontwikkeling en de uitvoering komt veel kijken. Zo speelt veiligheid een belangrijke rol. Alle pakketten op de stoelen worden per stoel vastgebonden om er zeker van te zijn dat ze gedurende de vlucht op hun plek blijven. Maar er zijn ook praktische aandachtspunten, zoals het snel en veilig aan boord brengen van de vracht, zonder het interieur te beschadigen. Het inladen van een cabine is overigens arbeidsintensief; het proces neemt naar verwachting nu nog ongeveer 4 uur in beslag.” Om ervan verzekerd te zijn dat alles goed verloopt, gaat er altijd op deze vluchten een Cargo in Cabin Coördinator van KLM Cargo mee om ter plekke toezicht te houden op het beladen en dat dit conform de procedures verloopt.

Winst in ruimte

“Cargo-in-Cabin vergroot onze capaciteit aanzienlijk. Wat we nu in de cabine kwijt kunnen, zou in de belly overeenkomen met zo’n 6 grote pallets, ofwel 40% van de totale vrachtcapaciteit.”, licht Den Heijer toe. “Deze winst in ruimte kunnen we heel goed gebruiken om meer medische hulpgoederen mee te nemen”, licht den Heijer toe. “Op die behoefte spelen we met Cargo-in-Cabin in.”