KLM komt met vluchtstatus checker

Elbers: “Zoals u zult begrijpen, blijft onze hoofdprioriteit om in het buitenland gestrande reizigers veilig thuis te brengen bij hun familie. De afgelopen weken hebben we honderden repatriëringsvluchten uitgevoerd, waardoor ruim een kwart miljoen Nederlandse en internationale reizigers met hun dierbaren zijn herenigd. We blijven nauw samenwerken met de Nederlandse overheid, lokale ambassades en internationale overheden om deze belangrijke missie te voltooien.”

Service

“Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn sommige van onze producten en diensten tijdelijk gestopt of gereduceerd. We hebben social distancing-maatregelen genomen op Schiphol, onze internationale luchthavens en – waar mogelijk – bij de indeling van de zitplaatsen op onze vluchten. Onze cateringservice is tijdelijk aangepast om het contact aan boord te verminderen. We hebben besloten de Non-Schengen KLM Crown Lounge open te houden met een aangepast menu en kortere openingstijden. De gewaardeerde Flying Blue-deelnemers waarvan de status eindigt tussen maart 2020 en februari 202, komen we tegemoet door hun huidige status met 12 maanden te verlengen. Op updates.klm.com vindt u meer updates en informatie over onze preventieve maatregelen.”

Positieve verandering

Elbers is ervan overtuigd dat deze crisis voor een positieve verandering in de luchtvaart kan zorgen. “Ik zie innovatie op het gebied van sanitaire voorzieningen en hygiëne aan boord, maar ook bij screeningprocessen op luchthavens en het herdefiniëren van persoonlijke ruimte. Deze ontwikkelingen zullen we snel als de nieuwe norm gaan beschouwen. Samen met onze klanten, autoriteiten, luchthavens en partners werken we hard om een verbeterde KLM-ervaring te creëren. KLM zal sterker uit deze crisis komen: doelgericht, maatschappelijk verantwoord en duurzaam.”

