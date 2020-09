KLM lanceert winterdienstregeling

Door de aangepaste reisadviezen voor een groot aantal landen naar ‘oranje’, zoals het Verenigd Koninkrijk, Spanje en delen van Frankrijk, zal de initieel geplande verdere opschaling van KLM’s Europese netwerk in september niet doorgaan. Met name de quarantaineregels in het Verenigd Koninkrijk hebben een grote impact op het netwerk van KLM. Voor de periode daarna wordt de situatie met betrekking tot reisbeperkingen zowel vanuit Nederland als ook andere landen nauwlettend gevolgd.

KLM zal deze winterdienstregeling als gevolg van COVID-19 veel minder vliegen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De dienstregeling voor het Europese netwerk in november is op dit moment rond de 55% van de capaciteit in 2019. De airline was op weg om haar Europese en intercontinentale netwerk langzaam en verantwoord uit te breiden, nadat het aantal bestemmingen en frequenties door de coronacrisis tot een minimum was teruggebracht. KLM wil eerst haar klanten zoveel mogelijk keuze qua bestemmingen bieden. Daarna volgt mogelijk een verhoging van het aantal frequenties en/of van de capaciteit door grotere toestellen in te zetten.

In augustus vloog KLM bijna 100% van haar Europese netwerk qua bestemmingen en 60% qua capaciteit, ten opzichte van voor de uitbraak van COVID-19. Met ingang van 25 oktober 2020 gaat KLM van start met dagelijkse vluchten naar de Poolse stad Poznan.

Intercontinentaal vloog KLM 80% van de bestemmingen en 60% qua capaciteit. Op dit moment is het zo dat op 25% van de intercontinentale vluchten alleen vracht wordt vervoerd. Dit zorgt voor een aanzienlijk lagere stoelcapaciteit. Zodra lokale reisregels dat toelaten, zal KLM ook weer passagiers op deze vluchten gaan vervoeren.

KLM vliegt vanaf begin september wel weer twee keer per week via Seoel Incheon (Zuid-Korea) naar de Chinese stad Hangzhou. Vanaf 9 september vliegt KLM twee keer per week op Caïro. Ook Riyad wordt als nieuwe bestemming toegevoegd aan het netwerk van KLM (oorspronkelijk start was 26 september, maar staat nu gepland per 7 december). Per 29 oktober start KLM ook een cirkelvlucht op, om Edmonton weer aan het Canadese netwerk toe te voegen. De vlucht zal vertrekken naar Calgary, daarna Edmonton aandoen waarna er weer teruggevlogen wordt naar Amsterdam.

Slot waiver

Het is goed nieuws dat de Europese Commissie de verlenging van de zogenoemde ‘slot waiver’ naar de gehele winterdienstregeling heeft aangekondigd. Het stelt KLM in staat om ook tijdens de winterdienstregeling adequater in te spelen op de snel veranderende marktomstandigheden als gevolg van COVID-19. Naast de financiële impact zou het uitvoeren van minder goed gevulde vluchten vanuit duurzaamheidsperspectief ook niet wenselijk zijn.

KLM past zich aan de veranderende omstandigheden aan, wanneer overheden in verschillende landen nieuwe maatregelen treffen.

