KLM maakt eerste vlucht met Flying-V

Het schaalmodel van de Flying-V heeft voor het eerst gevlogen. Anderhalf jaar geleden kondigde TU Delft en KLM tijdens IATA 2019 de start van het ontwerp van de Flying-V aan en na uitgebreide windtunneltests en grondtesten was het onlangs eindelijk zover. De eerste geslaagde testvlucht is een feit.

Afgelopen maand reisde een team van onderzoekers, ingenieurs en een dronepiloot van de TU Delft naar een vliegbasis in Duitsland voor de eerste testvlucht. “We waren inmiddels erg nieuwsgierig naar de vliegeigenschappen van de Flying-V. Het ontwerp past binnen ons Fly Responsibly-initiatief, dat staat voor alles wat we doen en zullen gaan doen om onze duurzaamheid te verbeteren. We willen een duurzame toekomst voor de luchtvaart en innoveren hoort daarbij. KLM staat niet voor niets al vele jaren in de top drie van meest duurzame airlines wereldwijd in de Dow Jones Sustainability Index. Dat willen we in de toekomst ook waar blijven maken. We zijn er dan ook erg trots op dat we dit in zo’n korte periode met elkaar hebben kunnen realiseren”, aldus Pieter Elbers (president-directeur van KLM).

KLM presenteerde het schaalmodel voor het eerst tijdens het 100-jarig bestaan van KLM in oktober 2019. Inmiddels zijn diverse partners bij het project betrokken, waaronder fabrikant Airbus. Elbers: “De luchtvaartsector verduurzamen kun je niet alleen, maar moet je samen doen. Samenwerking met partners en het delen van kennis brengt ons allemaal verder. Daarom zullen we met alle partners het concept van Flying-V verder uitwerken. De volgende stap zal zijn om de Flying V te kunnen laten vliegen op duurzame brandstof.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.