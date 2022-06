KLM mag nieuwe piloten niet vragen naar vaccinatiestatus

Deel dit artikel

KLM mag kandidaat vliegers niet langer vragen of ze gevaccineerd zijn tegen Covid-19, dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald in een kort geding dat was aangespannen door pilotenvakbond VNV.

De VNV onderschrijft de positie van de overheid dat vaccineren belangrijk is, maar dat vaccinatieplicht door de werkgever niet is toegestaan. “Wij waren van mening dat KLM zich daar niet aan hield en bovendien onze afspraken daarover schond, zonder dat daar operationele noodzaak toe was”, aldus de VNV.

Volgens de rechter is het belang van KLM om haar planning met inachtneming van de cao-afspraken rond te krijgen en om haar bedrijfsvoering zo goed mogelijk in te richten eveneens aanwezig, maar weegt niet zo zwaar als de rechten van de kandidaat-vliegers. De rechter heeft KLM, onder straffe van een dwangsom van 100.000 EUR per overtreding, per direct verboden op enigerlei wijze informatie in te winnen en/of te gebruiken omtrent de vaccinatiestatus tegen COVID-19 en/of om kandidaten af te wijzen omdat zij aangeven niet gevaccineerd te zijn en/of geen vaccinatie willen nemen.

VNV: “Als KLM aantoonbaar kan maken dat in de toekomst wel operationele problemen ontstaan door reisrestricties van haar personeel, dan is de VNV altijd bereid te zoeken naar oplossingen die geen disproportionele inbreuk zijn op haar (kandidaat)piloten.”

Author Dylan Cinjee