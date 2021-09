KLM: meer landen zullen vaccinatieverplichting instellen

Deel dit artikel











Vanaf vandaag vraagt KLM vliegende crewleden die niet zijn gevaccineerd en daardoor niet kunnen voldoen aan de inreisverplichtingen van bepaalde bestemmingen, dit aan te geven bij KLM Health Services. KLM Health Services registreert dan een reisrestrictie, zodat deze medewerkers niet zullen worden ingepland op vluchten naar een bestemming die inreiseisen stelt waaraan zij niet voldoen. Dit sluit aan bij de reguliere processen van KLM, waar crewleden een reisrestrictie kunnen hebben om persoonlijke, visum- of gezondheidsredenen. Leidinggevenden krijgen geen inzicht in de reden voor de restrictie, meldt KLM.

“In de continu veranderende wereld zien we nu dat steeds meer landen een vaccinatie van vliegtuigbemanningen verplicht stellen of dat overwegen te doen. Trinidad & Tobago voeren per 16 oktober een vaccinatieplicht in voor vliegtuigcrew. Ook vanuit Canada en andere landen komen signalen dat zij naar verwachting binnenkort een dergelijke verplichting instellen. Bovendien verwachten steeds meer hotels waar ons personeel verblijft een vaccinatiebewijs”, laat KLM weten.

Vaccinatieverplichting

KLM verwacht dat binnenkort meer landen een vaccinatieverplichting zullen instellen, zodat KLM niet-gevaccineerde crewleden niet meer op deze bestemmingen mag inzetten. KLM: “Dit gaat mogelijk ook gelden voor bestemmingen waarbij we over landen vliegen waar een vaccinatieverplichting voor crew geldt. Dit hangt samen met strikte eisen op het gebied van vliegveiligheid en de mogelijkheid die er moet zijn om bij calamiteiten snel te kunnen uitwijken.” Voorlopig probeert KLM de crewleden met een reisrestrictie in te roosteren op bestemmingen waar geen inreiseisen zijn. Maar naarmate meer landen inreiseisen gaan stellen, kan dit leiden tot grote operationele problemen voor KLM.

Persoonlijke afweging

KLM zal haar medewerkers niet verplichten zich te laten vaccineren. Dit is een persoonlijke afweging van de medewerker. Wel heeft KLM inzicht nodig in welke medewerkers niet kunnen voldoen aan de inreisverplichtingen en dus niet inzetbaar zijn op al onze bestemmingen. De collega’s die dit betreft hebben de vraag gekregen zich te melden bij KLM Health Services, die de reisrestrictie zal doorgeven aan de planningsafdeling van KLM.

Author Dylan Cinjee

Deel dit artikel