KLM naar zestien nieuwe Indiase bestemmingen

KLM en Indigo, de grootste luchtvaartmaatschappij van India, hebben een codeshare-overeenkomst getekend. Hierdoor kunnen klanten bij KLM tickets boeken naar 16 nieuwe bestemmingen in India. Klanten van Indigo kunnen op hun beurt via Indigo tickets kopen naar bestemmingen uit het KLM-netwerk in Europa en de Verenigde Staten.

Klanten kunnen tickets onder deze nieuwe samenwerking tussen KLM en Indigo per direct boeken. Door de nieuwe samenwerking breidt KLM flink uit in India. KLM vliegt momenteel dagelijks naar Delhi, vijf keer per week naar Mumbai en vanaf 23 mei ook drie keer per week naar Bangalore. Dankzij de nieuwe samenwerking kunnen klanten op die vluchten vervolgens in India naadloos overstappen op het uitgebreide binnenlandse netwerk van Indigo. De samenwerking biedt met steden als Hyderabad, Jaipur, Goa en Chennai toegang tot zowel belangrijke zakencentra in India als populaire vakantiebestemmingen.

Pieter Elbers, president-directeur en CEO KLM: “We zijn erg blij dat we deze nieuwe overeenkomst met Indigo hebben kunnen sluiten. Nu de wereld weer opent kunnen we onze klanten samen met Indigo meer zakelijke en vakantiebestemmingen aanbieden op de grote en belangrijke Indiase markt. Dankzij deze partnernetwerken verbinden we de wereld verder. De overeenkomst is een belangrijke stap voor beide luchtvaartmaatschappijen op de weg naar verder herstel. In Indigo hebben we een succesvolle partner gevonden die beschikt over een moderne vloot en net als KLM veel prijzen heeft gewonnen op het gebied van klanttevredenheid.”

KLM vliegt komend seizoen rechtstreeks op de volgende bestemmingen in India:

Delhi: dagelijks

Mumbai: dagelijks (vanaf 23 mei)

Bangalore: drie keer per week (vanaf 23 mei), vier keer per week (vanaf 21 juni)

Author Sharon Evers