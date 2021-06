KLM-netwerk in Afrika op dezelfde sterkte als in 2019

KLM meldt dat het Afrika-netwerk met elf bestemmingen op dezelfde sterkte is als in 2019. In de winter van 2021 zal Mombassa (Kenia) als nieuwe bestemming worden toegevoegd.

KLM heeft sinds de start van de COVID-19-pandemie haar netwerk, dus ook dat in Afrika, zoveel mogelijk in stand gehouden. Daardoor konden klanten (noodzakelijke) reizen maken en kon vervoer van vracht, zoals medische middelen, blijven doorgaan. Als er verdere versoepelingen in zicht komen, kan KLM door deze strategie eenvoudiger de frequentie en bezetting opschalen.

Vóór de COVID-19-pandemie is besloten Luanda (Angola) en Windhoek (Namibië) uit het bestemmingenschema te halen vanwege verminderde klantvraag; daartegenover staat dat Zanzibar (Tanzania) en Caïro (Egypte) in 2020 zijn toegevoegd.

