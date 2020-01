KLM niet meer over Irak en Iran

KLM heeft na overleg besloten niet meer door het luchtruim van Iran en Irak te vliegen. Ook andere internationale luchtvaartmaatschappijen hebben deze beslissing genomen.

Een KLM-woordvoerder heeft aan diverse media laten weten dat er via alternatieve routes wordt gevlogen. De spanning in het Midden-Oosten is hoog opgelopen nadat eerder deze week generaal Soleimani om het leven werd gebracht door een Amerikaanse aanslag. Vannacht stortte een toestel van Ukraïne Airlines neer en werd de Iraaks-Amerikaanse luchtmachtbasis in Ain al-Asad (Irak) getroffen door raketten, evenals andere en andere doelen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.