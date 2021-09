KLM niet naar Miami, Orlando en Las Vegas deze winter

Het feit dat de Nederlandse overheid de Verenigde Staten tot zeerhoogrisicogebied heeft bestempeld betekent dat gevaccineerde reizigers uit de VS die in het bezit zijn van een negatieve testverklaring of herstelbewijs, in Nederland ook nog eens tien dagen in quarantaine moeten.

Het Nederlandse besluit is een forse stap terug voor KLM. Als gevolg hiervan ziet KLM zich genoodzaakt om de voorgenomen nieuwe vluchten van Amsterdam naar Orlando, Miami en Las Vegas deze winter (31 oktober 2021 tot en met 26 maart 2022) tot nader order uit het winterschema te halen. Reizigers zullen vanaf volgende week worden geïnformeerd.

“Gezondheid en het bestrijden van COVID-19 staan voorop, maar de maatregelen die worden genomen moeten wel effectief en proportioneel zijn. Het ziet ernaar uit dat andere EU-lidstaten, zoals Italië, Frankrijk en België geen driedubbel slot op de deur zetten voor reizigers vanuit de VS”, laat KLM weten in een verklaring.