KLM organiseert online sessie ‘Veilig en vertrouwd vliegen’ voor reisprofessionals

KLM organiseert voor reisprofessional de online sessie ‘Veilig en vertrouwd vliegen’ op donderdag 8 oktober om 14.30 uur. Tijdens deze sessie wil de luchtvaartmaatschappij hen op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen, beantwoordt de airline je (ingestuurde) vragen en wordt er allerhande infromatie verstrekt over de getroffen maatregelen.

Harm Kreulen (Directeur KLM Nederland) zal de deelnemers van de online sessie verwelkomen en de huidige stand van zaken bij KLM bespreken. Vervolgens komen een aantal experts aan het woord over de laatste updates rondom ons netwerk, hygiëne en veiligheid (zowel aan boord als op de luchthaven). Voorafgaand aan de sessie krijgt iedereen de mogelijkheid om vragen in te dienen, maar ook tijdens de sessie is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen die tijdens de sessie of naderhand worden beantwoordt. De uitnodigingen voor de online sessie zijn eerder al verstuurd.

Programma

14.15 uur ‘Inloop’ online sessie

14.30 uur • Opening en laatste stand van zaken

• COVID-19 maatregelen op de grond en aan boord

• Vraag en antwoord

15.30 uur Einde online sessie

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.