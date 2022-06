‘KLM-passagiers kunnen gewoon reizen’

Deel dit artikel

Passagiers van KLM kunnen ondanks beperkingen op Schiphol deze zomer gewoon reizen, dat laat de luchtvaartmaatschappij vandaag weten.

“KLM-passagiers van wie de vlucht wordt geannuleerd, krijgen een acceptabel alternatief aangeboden. Dat zal in de meeste gevallen neerkomen op een vlucht op dezelfde dag, of zo dicht mogelijk op de dag van de oorspronkelijke boeking. Reizigers die dit betreft worden hierover zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. En hoeven hiervoor geen contact op te nemen met KLM; zij krijgen deze informatie automatisch van KLM of van hun reisagent.”

Voor juli en augustus geldt, vanwege de problemen op Schiphol, voor alle luchtvaartmaatschappijen een maximumaantal opstappende passagiers vanaf Amsterdam. Dus ook voor KLM. Dat maximum verschilt per dag. Om hieraan tegemoet te komen, beperkt KLM de verkoop van tickets en zal de luchtvaartmaatschappij, op beperkte schaal, ook een aantal vluchten annuleren. Met deze stappen verwacht KLM binnen de afgesproken hoeveelheden opstappende reizigers te blijven. “Hierdoor kunnen we onze klanten, ondanks de aanhoudende operationele uitdagingen op Schiphol, toch duidelijkheid geven. Zo hoeven passagiers die reeds geboekt hebben zich geen zorgen te maken of hun reis door kan gaan.”

KLM benadrukt nogmaals dat het gedwongen beperken van reizigers op luchthaven Schiphol geen structurele oplossing kan zijn.

Author Sharon Evers