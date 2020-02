KLM: “Rekening houden met de impact van het coronavirus”

De maand januari liet een stijging van de KLM passagiersaantallen zien. KLM had in deze maand 3,7% meer passagiers aan boord in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

Bij een hoger vervoer van 2,9% in passagierskilometers en een hogere capaciteit stoelkilometers van 2,9%, bleef de bezettingsgraad van 87,2% gelijk in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. De passagiersgroei was met name te zien op bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, Azië en Noord-Amerika.

2020

“De KLM-vervoerscijfers over de maand januari laten nog een goed begin van het nieuwe jaar zien, maar we moeten er rekening mee houden dat de impact van het coronavirus de komende maanden duidelijk zichtbaar zal zijn. Voor 2020 zullen we als KLM de tegenslag van het Corona virus het hoofd moeten bieden, flexibel zijn in ons netwerk en onze vloot, doorgaan met onze succesvolle strategie en het blijven verbeteren van ons product aan boord voor onze klanten”, aldus Pieter Elbers (KLM President & CEO).

