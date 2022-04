KLM: staking op Schiphol beëindigd, werk hervat

Deel dit artikel

KLM heeft zaterdag te maken gehad met een onverwachte werkonderbreking van beladingsmedewerkers. Dat heeft ervoor gezorgd dat er in de ochtend vluchten niet hebben kunnen vertrekken of landen.

KLM laat weten dat de medewerkers, na gesprekken met de directie, het werk weer hebben hervat. Daardoor kan de luchtvaartmaatschappij langzaam het aantal vluchten weer opstarten en kunnen passagiers alsnog naar hun bestemming vliegen. Als gevolg van deze werkonderbrekingen kunnen passagiers te maken krijgen met wijzigingen, vertragingen of annuleringen.

Veiligheid

In de gesprekken die gevoerd zijn tussen directie en betreffende medewerkers is gesproken over onder andere het tekort aan personeel, de hoge werkdruk en zaken als baanbehoud op de lange termijn. “Deze gesprekken zullen we uiteraard in de komende periode voortzetten”, aldus de airline. KLM benadrukt dat de veiligheid van medewerkers en passagiers boven alles gaat. “Op vliegveiligheid worden nooit concessies gedaan. Ook in deze situatie is de veiligheid van medewerkers en passagiers dan ook niet in het geding geweest.”

Meivakantie

KLM begrijpt dat deze verstoringen bij de start van de meivakantie grote impact hebben op passagiers en collega’s. KLM zet alles op alles om de operatie zo snel als mogelijk weer volledig te hervatten om iedereen op de plek van bestemming te krijgen.

Schiphol

Schiphol en partners doen er op dit moment alles aan de situatie op de luchthaven beheersbaar te houden. Schiphol riep reizigers op niet meer naar de luchthaven te komen. Dit geldt vooralsnog voor iedereen met een vlucht tot 15.00 uur. Dit is een uiterste en zeer vervelende maatregel die Schiphol met het oog op de veiligheid moet nemen. Reizigers met een vraag over hun reis kunnen terecht bij hun luchtvaartmaatschappij. Inmiddels zijn de afritten op de A4 weer open.

De afritten Schiphol van de #A4 Den Haag <> Amsterdam zijn in beide richtingen weer open. #staking pic.twitter.com/07Iff0UccL — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) April 23, 2022

Author Dylan Cinjee