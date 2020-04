KLM start luchtbrug om gestrande reizigers uit Australië op te halen

KLM is gisteravond een luchtbrug gestart van Schiphol naar Australië waarmee in de aankomende dagen bijna 2.000 Nederlandse reizigers worden opgehaald. KLM voert deze vluchten uit in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste weken heeft KLM al tienduizenden reizigers uit de hele wereld naar huis gebracht.

“We zijn er trots op dat we tijdens deze wereldwijde crisis op deze manier van betekenis kunnen zijn”, aldus Rene de Groot (COO van KLM). “Vanuit de geschiedenis van KLM zijn deze vluchten extra speciaal. We hebben al sinds 1950 een sterke band met Australië, want het land was ruim 50 jaar lang een waardevolle bestemming binnen ons netwerk. Het is nu voor het eerst in 20 jaar dat er weer een KLM-vliegtuig op Sydney Airport landt.”

Repatriëringsvluchten

Het vliegtuig dat gisteravond om 20.50 uur vanaf Schiphol vertrokken is, is het eerste in een reeks van zes repatriëringsvluchten die vliegt tussen Amsterdam Schiphol en Australië. Het toestel landt 4 april op Sydney Airport en vliegt op 5 april naar Schiphol waar het 6 april aankomt. Deze vlucht wordt van 6 tot en met 10 april herhaald. Daarna vliegt KLM vier keer naar Kuala Lumpur op en neer en haalt partner Malaysia Airlines vanaf daar de Nederlanders op uit Australië en brengt ze naar Kuala Lumpur waar ze op een KLM vlucht naar Schiphol overstappen. Er zal dan ook op andere Australische steden worden gevlogen en naar Nieuw-Zeeland.

