KLM is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door medewerkers.

Dat heeft de maatschappij woensdagmiddag zelf bekendgemaakt.

Aanleiding is een melding over het digitaal delen van grensoverschrijdende berichten over collega’s. De security-afdeling van KLM is gestart met een onderzoek, waarbij ook een onafhankelijk onderzoeksbureau is ingeschakeld.

‘KLM staat voor een veilige en prettige werkomgeving en tolereert geen grensoverschrijdende gedragingen. Als uit het onderzoek blijkt dat hier sprake van is, dan zullen gepaste maatregelen worden genomen’, zegt de maatschappij.

Verdere details zijn niet bekendgemaakt.

‘Onze eerste zorg gaat nu uit naar collega’s die te maken hebben, of hebben gehad, met dit of ander grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen zich melden bij een team van KLM-vertrouwenspersonen, zowel om melding te maken als om hulp te krijgen als dat nodig is. Meldingen worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.’ (Foto Shutterstock).