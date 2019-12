KLM test nieuw recyclingsysteem voor cateringmateriaal

KLM vliegt vandaag met vlucht KL0681 van Amsterdam naar Vancouver met aan boord cateringmateriaal dat binnen een zogeheten ‘closed loop’ is verzameld en gerecycled. De bakjes, deksels en glazen zijn afkomstig van een viertal vluchten van Vancouver naar Amsterdam eerder deze maand en worden na wassen en recyclen, hergebruikt tijdens deze vlucht.

KLM is wereldwijd de eerste luchtvaartmaatschappij die test met het recyclen van meerdere cateringitems binnen een dergelijk gesloten systeem. “KLM wil met deze test met gerecycled cateringmateriaal onderzoeken wat het effect is op het milieu en hoe schaalbaar een ‘closed loop’ zou kunnen zijn. De test past binnen het duurzaamheidsinitiatief van KLM – Fly Responsibly – en moet bijdragen aan de doelstelling om het afvalvolume in 2030 met 50% te reduceren ten opzichte van het niveau van 2011”, aldus Martine van Streun (Director Cabin Product & Service Engineering van KLM)

Hergebruikt

Tijdens deze innovatieve test kunnen dessert- en saladebakjes, deksels, plastic glazen en bakjes voor warme maaltijden – die vanwege Europese wetgeving normaal gesproken op vluchten van buiten Europa moet worden weggegooid – nu worden gewassen en gerecycled. Bestek wordt hergebruikt nadat het is afgewassen en gecontroleerd. Van Streun: “Speciaal voor de test wordt het materiaal van de producten aangepast. De dessert- en saladebakjes, deksels en glazen die op 18 december op de vlucht meegaan zijn van materiaal met een lager soortelijk gewicht dan het oorspronkelijke materiaal. Het kan nu conform wetgeving worden gewassen en daarna worden gerecycled tot nieuw cateringmateriaal. Bovendien is dit bij de productie minder belastend voor het milieu. Lichter materiaal betekent minder uitstoot en dit draagt bij aan de doelstelling om de CO2-uitstoot in 2030 te reduceren met 15% ten opzichte van 2005. Daarnaast is er natuurlijk minder afval. We verwachten dat de totale milieu impact lager is”

