KLM vliegt toch niet meer over Iran en Irak

Op 8 januari besloot KLM niet meer boven Iran en Irak te vliegen, nadat Iran raketten had afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in Irak, en de Iraanse luchtafweer een toestel van Ukraine International Airlines boven Teheran per ongeluk had neergehaald. KLM hervatte onlangs haar vluchten over Iran en Irak. De basis voor dat besluit was informatie van inlichtingendiensten, ministeries, Duitse en Britse overheidsinformatie en het Europese luchtvaartveiligheidsagentschap.