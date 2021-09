KLM vliegt weer naar Canada

Deel dit artikel











KLM gaat weer meerdere keren per week vliegen naar Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto en Montreal. Daarnaast biedt KLM met partner Westjet een nog groter netwerk in Canada aan. “Vanaf vandaag (dinsdag 7 september) kunnen gevaccineerde reizigers met een negatieve PCR-test hier weer gebruik van maken. Zij mogen vanaf die datum weer naar Canada vliegen.”

Het wereldwijde bestemmingennetwerk staat centraal in KLM’s strategie om sterker en concurrerender uit de coronacrisis te komen. KLM heeft sinds de start van de COVID-19-pandemie dit netwerk zoveel mogelijk in stand gehouden. Daardoor konden klanten (noodzakelijke) reizen maken en kon vervoer van vracht, zoals medische hulpmiddelen en vaccins, blijven doorgaan. Deze strategie heeft KLM goed geholpen gedurende de coronacrisis. Dat maakt het eenvoudiger om nu weer op te schalen.

Pieter Elbers, president-directeur en CEO KLM: “Wij zijn heel blij dat de Canadese overheid het goede voorbeeld geeft door weer gevaccineerde reizigers toe te laten. Dankzij deze versoepeling kunnen we weer meer doen waar we goed in zijn: mensen met elkaar verbinden en een onvergetelijke reis bezorgen. Onze klanten kunnen nu weer hun familie in Canada bezoeken, of face-to-face zaken doen. Dat we nu weer reizigers naar onze verschillende bestemmingen in Canada kunnen brengen is een belangrijke mijlpaal en een volgende stap op de weg naar herstel. Hopelijk zullen versoepelingen in de reisrestricties van en naar de VS ook snel worden aangekondigd.”

Netwerk Canada

De vliegschema’s van het Canadese netwerk van KLM in september zien er als volgt uit:

Bestemming Dagen van de week Tijd Vancouver di/do/vr/za vertrek 11:15 uur aaankomst 12:05 uur Toronto Dagelijks vertrek 10:50 uur aankomst 12:45 uur Montreal Ma/wo/vr/zo vertrek 15:20 uur aankomst 16:50 uur Calgary Dagelijks vertrek 12:10/12:25 uur aankomst 13:15/13:30 uur Edmonton (via Calgary) Do/za vertrek 12:10 uur aankomst 16:15 uur

