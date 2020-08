KLM voegt Poznan toe als vijfde bestemming in Polen

Met ingang van 25 oktober 2020 gaat KLM van start met dagelijkse vluchten naar de Poolse stad Poznan. Het is voor KLM de vijfde bestemming in Polen, na Warschau, Krakau, Gdansk en Wroclaw.

KLM is het netwerk zorgvuldig aan het opbouwen. Daarbij is ervoor gekozen om de klant eerst zoveel mogelijk keuze te bieden qua aantal bestemmingen. Daarna volgen mogelijk een verhoging van het aantal frequenties en/of van de capaciteit door grotere toestellen in te zetten.

Poznan is nieuw in het KLM-netwerk. Door deze bestemming toe te voegen versterkt KLM haar positie op de Poolse markt en vangt zij het wegvallen van de vraag op andere routes in Europa op.

Vluchtschema Poznan

KLM vliegt met ingang van 25 oktober a.s. dagelijks tussen Schiphol en Poznan. Op de route wordt een Embraer 175 ingezet, met 20 stoelen in Business Class en 68 in Economy Class. Het vluchtschema is als volgt:

KL1273 vertrekt om 14.40 uur vanaf Schiphol en landt om 16.20 uur in Poznan.

KL1274 vertrekt om 16.50 uur vanaf Poznan en landt om 18.35 uur op Schiphol.

Alle tijden zijn lokaal.

Poznan ligt in het westen van Polen aan de rivier de Warta en is de vijfde grootste stad van het land. Het is een belangrijke handels- en industriestad. Poznan telt 28 hogescholen en universiteiten. De historie van de stad is indrukwekkend. Zo is de oudste kathedraal van Polen hier te vinden.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.