KLM Werelddeal Weken boekbaar bij Airtrade

Tijdens de KLM Werelddeal Weken zijn de ‘KLM NDC-tarieven’ boekbaar via de boekingstool FareFinder. Klanten van Airtrade hebben hiermee toegang tot speciale promo tarieven, meer keuzemogelijkheden en gunstige KLM-voorwaarden.

Na een voorbereidingsperiode, waarin KLM en Airtrade de techniek uitvoerig getest en verbeterd hebben, staan de speciale tarieven vanaf de start van de KLM-campagne live in FareFinder.

“Zoals bekend in de markt zal KLM in 2020 starten met prijsdifferentiatie tussen het GDS en NDC Direct Connect, beginnend met de Werelddeal Weken. Wij zijn trots op onze, door KLM gecertificeerde NDC-integratie en misschien nog belangrijker: dat onze klanten altijd het laagste KLM-tarief vinden in FareFinder”, aldus Jeroen Martron, CEO Airtrade: “

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.