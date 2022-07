Kom 26 september naar de Business Traveller & MICE Fair Benelux (BTMF) in Hotel Gooiland

Deel dit artikel

De Business Traveller & MICE Fair Benelux (BTMF) heeft zijn definitieve datum en locatie. Kom op maandag 26 september naar het prachtige Hilversumse Hotel Gooiland voor hét event voor mice- en zakelijke reisprofessionals! Aanmelden kan nu (klik hier).

Sprekers, beursvloer, netwerken, inspiratie, informatie en gezelligheid. En nog veel meer! Zie ook www.btmf.nl.

De Business Traveller & MICE Fair Benelux vindt alweer voor de zestiende keer plaats. Ook deze editie verwachten we weer honderden zakelijke reisagenten, incentive specialisten, meetingplanners, eventorganisers en andere kenners uit het boeiende landschap van mice en zakenreizen.

Twee werelden met voldoende kruisbestuiving van onze bladen MICE Benelux en Business Traveller: 18 jaargangen MICE ervaring en 43 jaar Business Traveller smelten samen op één enerverende dag.

Dus save the date en reserveer nu al uw plekje. Ook dit jaar zijn er weer meerdere interessante sprekers aanwezig. In 2022 zal er weer een zeer divers aanbod van exposanten beschikbaar zijn, waar d.m.v. onze app makkelijk afspraken kunnen worden gemaakt En traditioneel sluiten we de Business Traveller & MICE Fair Benelux af met een gezellige borrel & bites

Author Arjen Lutgendorff