Koppen en Ten Brink nieuw in ANVR-bestuur, ledenvergadering voor het eerst onder leiding nieuwe voorzitter Arjan Kers

Tijdens de 83ste Algemene Ledenvergadering van de ANVR hebben vandaag de leden van de ANVR unaniem ingestemd met de voordracht van Mattijs ten Brink van Sunweb en Fenny Koppen van Riksja Travel benoemd tot nieuwe bestuursleden van de ANVR. De ledenvergadering stond voor het eerst onder voorzitterschap van de nieuwe voorzitter Arjan Kers.

De uitbreiding van het bestuur was mogelijk door de aanpassing van de statuten die in dezelfde ledenvergadering is goedgekeurd.

“Tijdens de ledenvergadering is naast de uitbreiding van het bestuur en de bijbehorende aanpassing van de statuten ook de jaarrekening van de ANVR over 2021 vastgesteld. Met de afronding daarvan kan de focus nu volledig op de grote uitdagingen van de zomer van 2022″, zegt Frank Radstake van de ANVR.

Nieuwe bestuursleden

Fenny Koppen van Riksja Travel zegt: ” Ik voel me vereerd om de komende jaren me hard te maken voor onze mooie branche. Ik kijk er naar uit om met deze vak-professionals het bestuur te vormen en aan de slag te gaan met de vele uitdagingen die voor ons liggen”.

“Ik ben de leden dankbaar voor het gestelde vertrouwen. Ik ben blij dat ik me nu ook op deze manier kan inzetten voor onze prachtige maar kwetsbare sector”, zegt Mattijs ten Brink van Sunweb.

Author Arjen Lutgendorff