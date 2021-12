Kosten van eventuele quarantaine tijdens de (pakket)reis niet voor rekening reisorganisator

Deel dit artikel

“Eventuele kosten na afloop van de pakketreis zijn sowieso voor kosten van de reiziger. Op basis van de analyse van onze huisadvocaat stellen we nu dat dit ook geldt voor kosten gemaakt tijdens de looptijd van de pakketreisovereenkomst”, aldus Frank Radstake (ANVR).

Tijdens de extra platformbijeenkomst voor touroperators naar Zuidelijke Afrika van dinsdag 30 november jl. liet de ANVR desgevraagd weten dat de kosten van een eventuele quarantaine tijdens de reis voor rekening en risico van de reisorganisator zouden komen. Dit leverde – overigens vooral na afloop – heel veel vragen op bij deelnemers van de bijeenkomst.

“Wij hebben daarom deze situatie nogmaals voorgelegd aan onze huisadvocaat, met als specifiek verzoek te kijken wie de eventuele aanvullende kosten van een quarantaineverplichting tijdens de duur van de pakketreisovereenkomst zou moeten dragen”, aldus Radstake.

Onderstaand de juridische analyse van Judith Tersteeg.

‘In de situatie waarin een reiziger ter plaatse positief getest wordt en dus in quarantaine moet, is er in mijn optiek geen sprake van non-conformiteit aan de zijde van de touroperator en is artikel 7:510 BW in het geheel niet aan de orde. De definitie van non-conformiteit is immers ‘het niet of niet goed uitvoeren van de reisdiensten die deel uitmaken van een pakketreis’ (artikel 7:500 sub m) en dat is hier niet het geval. De touroperator kan gewoon aanbieden wat hij in de boekingsbevestiging heeft beloofd, maar deze specifieke reiziger kan daar niet van gebruik maken omdat hij Covid heeft. Ik denk dus dat je enkel te maken hebt met artikel 7:513 BW: je moet als touroperator hulp en bijstand bieden. Als ze in het oorspronkelijke hotel in quarantaine kunnen, maar er andere extra kosten zijn (omdat bijv. de maaltijden nu niet via buffet maar aan de deur gebracht moeten worden), dan moet de touroperator wellicht assisteren om dat te regelen, maar zijn die kosten in mijn optiek dus voor de reiziger zelf. Als ze niet in hun oorspronkelijk geboekte hotel in quarantaine kunnen moet je ze dus eventueel helpen met verplaatsen naar een quarantaine hotel, maar de kosten van dit verblijf net als de kosten van alternatief vervoer terug komen m.i. voor rekening van de klant zelf.’

Author Arjen Lutgendorff