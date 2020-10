Krachtenbundeling voor ITG Companies en Thika Travel

Het ITG-initiatief om de SGR-gedekte reisvouchers veel breder in te zetten dan voor een toekomstige reis (zie ook www.ReisVoucherCadeauShop.nl ), is een schoolvoorbeeld van het positieve denken en wordt erg goed ontvangen in de reiswereld en bij veel voucherbezitters. “Het mooie van dit initiatief is dat het ook tot verbinding leidt met collega touroperators”, laat Harco van Uden weten.

Van Uden: “Zo kwam ik in gesprek met oprichter Joost Tania van Thika Travel, dat verder ging dan de vouchers. Geweldig dat deze zeer ervaren reisondernemer ondanks deze lastige tijd nog steeds de drive en ambitie heeft om vanuit passie zijn droom en levenswerk voort te zetten zodra het weer kan. Na een aantal intensieve gesprekken, waar de positieve energie van afspatte en het weer voelde alsof we in het pre-corona tijdperk zaten, hebben we afgelopen week getekend om samen verder te gaan.”

Tania beaamt dit. “Na 33 succesvolle jaren een vaak tegendraadse koers gevaren te hebben, is het mooi om in ExperienceTravel (het uithangbord van ITG, red.) een partij te vinden die aanvoelt als een warm bad en mijn visie op Conservation Travel begrijpt.” Eind jaren negentig leerden beide CEO’s elkaar kennen. Van Uden: “In het begin als onbekende collega’s, in de jaren die volgden als gerespecteerde collega’s en nu dus als zakelijke partners.” Zowel van Uden als Tania heeft een voorliefde voor het Afrikaanse continent. Naast de pracht en praal van het vele natuurschoon erkennen beide heren dat ook de kwetsbaarheid van de natuur en het wildlife een niet te negeren onderwerp is. Tania: “Naast het feit dat ik mijn reizigers gelukkig wil maken met een unieke reis, wil ik een reis ook van extra betekenis voorzien door iets terug te geven aan de natuur, de dieren en de lokale bevolking. Deze trend van verantwoord reizen manifesteert zich steeds nadrukkelijker en Harco en ik zijn het erover eens dat als er straks weer gereisd kan worden, deze manier van reizen nog meer draagvlak zal genereren. Onze samenwerking kan dus in meerdere opzichten leiden tot een bijzondere synergie.”

Doordat de trouwe reizigers hun voor 2020 geplande reizen massaal omboekten naar 2021 is de huidige omzet van de geboekte reizen voor 2021 gelijk aan wat er op 31 december 2019 (dus vóór de coronacrisis) aan omzet op de teller stond voor 2020.

