Laag aantal besmettingen Nederland goed nieuws voor reisadviezen

Het aantal coronabesmettingen blijft in veel Europese landen dalen, dat blijkt ook uit de TravelPro Barometer. Naast het feit dat het aantal besmettingen in de meeste Europese landen blijft dalen, kwam vandaag het nieuws vanuit het RIVM dat er in Nederlands sprake is van het laagste aantal besmettingen in negen maanden. Over 25 dagen begint voor Regio Noord (op 10 juli) de zomervakantie.

Dat het aantal besmettingen in Nederland blijft dalen is ook belangrijk om reisadviezen van oranje op geel of groen te krijgen, want zolang het aantal besmettingen in Nederland hoogt blijft is de kans kleiner dat andere landen Nederlanders toelaten of alleen onder strenge voorwaarden. Buitenlandse Zaken hanteert de regel dat het tweewekelijks gemiddelde aantal besmettingen per 100.000 onder de 150 moet liggen, anders wordt er niet gekeken naar het wijzigen van het reisadvies. Doordat de cijfers van ECDC achterlopen op de werkelijke situatie laten we kansen liggen, zo vindt de reissector. De cijfer die TravelPro publiceert zijn de actuele cijfers van aantal nieuwe besmettingen per dag, die op basis van eigen onderzoek zijn verzameld.

Ook gisteren zijn de cijfers van de meeste landen wederom gedaald. Van alle topbestemmingen voor de Nederlandse markt waarvan TravelPro de cijfers publiceert liggen de tweewekelijkse gemiddelde onder de 150 per 100.000 inwoners. Dit zijn Duitsland, Frankrijk, België, Italië, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Turkije, Portugal, Kroatië en Spanje. De reisadviezen van België, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Turkije en Kroatië zijn nog (deels) oranje. Van Spanje zijn niet alle data bekend.

