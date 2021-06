Laatste hints – Raad de derde Masked Traveller en win tickets Zuid-Korea

Raad wie de derde Masked Traveller is en maak kans op tickets naar Zuid-Korea of dinerbonnen voor een Koreaans restaurant naar keuze. Je mag zo vaak meedoen als je wil.

Wat moet je echt hebben gezien in Zuid-Korea?

The Masked Traveller: “Paleis Gyeonbokgung in Seoul (het belangrijkste historische paleis uit de Joseon dynastie). N-tower (de hoge toren op de top van Namsan geeft je een prachtig uitzicht over geheel Seoul). Het paleis Donggung en de Wolji vijver vormen het hoogtepunt van Gyeongju. Busan (een stad aan het strand in het zuiden van Zuid-Korea). Op het meest zuidelijke strand van de stad is een ontzettend gave fonteinshow. Zeker een aanrader.”

Voor welk bedrijf ben je werkzaam en wat maakt jouw werk zo leuk?

"Ik ben werkzaam voor Untamed Travelling en vind mijn werk zo leuk, omdat ik klanten kan adviseren en enthousiasmeren op basis van eigen reiservaringen."

