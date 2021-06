Laatste hints – Raad The Masked Traveller en win tickets Zuid-Korea

Wil jij Zuid-Korea nóg beter leren kennen? Ter gelegenheid van 60 jaar betrekkingen met Nederland lanceert de Korean Tourism Organization in samenwerking met TravMagazine, TravelPro en TravEcademy de campagne The Masked Traveller, waarbij je geweldige prijzen kan winnen!

De hints van vandaag:

Wat moet je echt hebben gezien in Zuid-Korea?

The Masked Traveller: “Seoul is de perfecte combinatie tussen oud en nieuw. Supermoderne trade centers met om de hoek traditionele streetfood-marktjes en parkjes met oude mannetjes die ‘baduk’ spelen.”

Voor welk bedrijf ben je werkzaam en wat maakt jouw werk zo leuk?

“Ik ben ZRA bij Personal Touch Travel. Het is leuk om de perfecte match te vinden tussen een klant en een bestemming en daarbij natuurlijk de vrijheid te hebben van een ZZP’er.”

Weet jij wie The Masked Traveller van deze week is?

Klik dan snel op deze link en vul jouw antwoord in. Je mag zo vaak meedoen als je wil! Je maakt kans op een van de vier vliegtickets naar Zuid-Korea met Korean Air of een van de tien dinerbonnen ter waarde van €50 in een Koreaans restaurant naar keuze. Op woensdag wordt de K-friend mascotte onthuld en de winnaar bekendgemaakt.

De komende vier weken komt er elke dag een K-friend mascotte voorbij op al onze kanalen. In totaal zijn er vier verschillende; een branche-collega bij een reisonderneming of iemand die anderszins verbonden is met Zuid-Korea. Daarnaast zorgt de Korea Tourism Organisation voor veel informatie en verkooptips waardoor jij Zuid-Korea nog beter verkoopt. Dus houd onze websites, socials, podcast, nieuwsbrieven en cursussen op TravEcademy goed in de gaten!



