Laatste vluchten voor Nederlandse toeristen op de Dominicaanse

Nederlandse reizigers die zich in de Dominicaanse Republiek bevinden hebben nog twee opties om daar weg te komen en wel morgen, woensdag 25 maart. Vanaf Punta Cana zullen er dan, zover Buitenlandse Zaken weet, twee vluchten vertrekken naar Duitsland of Frankrijk.

De eerste vlucht is er een van Air France naar Parijs waarvoor echter nog maar weinig economy plaatsen beschikbaar zijn. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het mogelijk is om vanaf Parijs door te reizen naar Nederland.

De andere vlucht is van Condor, die morgen om 17.00 uur vertrekt vanaf Punta Cana naar München. Geïnteresseerden meoten zich woensdag tussen 11.00 en 14.00 uur bij de Duitse balie op het vliegveld melden. Dit is volgens BuZa geen garantie, maar wel een goede kans. De afgelopen dagen hebben Nederlandse toeristen hier goed gebruik van kunnen maken. Deze vlucht kost ongeveer € 600, wat na thuiskomst overgmeaakt kan maken. Vanaf München is het mogelijk per vliegtuig naar Nederland te reizen. Aangezien het niet is toegestaan het vliegveld te verlaten, is dit ook de enige optie. KLM vliet nog dagelijks van en naar München.

Wie al een ticket heeft met een terugvlucht via de Verenigde Staten, wordt aangeraden eerst met de luchtvaartmaatschappij te of de controleren of de airline nog vliegt. Daarnaast wordt aangeraden een aangevraagd en goedgekeurd ESTA te controleren. Mogelijk is deze door de Amerikaanse autoriteiten geannuleerd. Dit gebeurt bij personen die minder dan veertien dagen geleden nog in Europa waren. Voor dringende vragen, kunt u de ambassade contacteren via email op: STD@minbuza.nl. Wie het niet is gelukt om tijdig terug te keren naar Nederland, kan zich registeren via www.BijzondereBijstandBuitenland.nl.

DELTA: (809) 200 9191 of 1(800)221 1212

KLM: http://wecare.klm.com/nl_en/

